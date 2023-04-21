شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الموريتانية تخفف العقوبة عن 263 سجينا بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبموجب مرسوم صادر اليوم، منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية في حق 263 سجينا مدانين نهائيا من سجناء الحق العام.

وبحسب وكالة أخبار الموريتانية، ووفق المرسوم يستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية أو التحريض على الكراهية والتمييز.

ويستثنى المدانون بجرائم ذات صلة بالاختلاس وتبديد المال العام ، أو تزوير العملات، أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ.

وفى سياق منفصل، تسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات، الشهر القادم، يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، حيث تعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

حث رئيس الحزب الموريتانى الحاكم (حزب الإنصاف) معاء العينين اييه، أعضاء الحزب على التماسك من أجل كسب الرهانات السياسية في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا ضرورة وحتمية الانضباط الحزبي، كأهم العناوين التي تبناها الحزب في موسمه السياسي.