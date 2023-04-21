شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وولى العهد السعودى يناقشان توسيع التعاون فى إطار "أوبك بلس" و"بريكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، التعاون بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إطار "أوبك+".

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تناول الرئيس الروسى وولى العهد السعودي، العديد من القضايا، أبرزها توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة بين البلدين، مع العمل على توسيع التعاون في نطاق "بريكس".

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تسوية الأزمات في الشرق الأوسط