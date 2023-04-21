شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: استقبال المصلين في العيد وسط منظومة متكاملة من الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العام لشئون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، نجاح الخطة التى وضعت في الحرمين الشريفين لصلاة عيد الفطر المبارك وتمت تهيئة الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسطحه وساحاته للقادمين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وضاعفت الكوادر البشرية جهودها لتنظيم الحشود والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصصة للصلاة، كما نسقت الرئاسة مع الجهات الأمنية لتسهيل حركة المصلين، وتقديم أفضل الخدمات للمصلين في الحرمين ليؤدوا صلاة العيد عباداتهم بكل يسر وسهولة.









وأشار إلى أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته رئاسة الحرمين في تنفيذ خطة الرئاسة في موسم رمضان المبارك بكفاءة وتميز تشغيلي ، شرعت الرئاسة العامة للحرمين في تنفيد خطة صلاة العيد وانهاء الاستعدادات لاستقبال المصلين في الحرمين الشريفين لصلاة عيد الفطر المبارك وسط منظومة خدمات متكاملة تحرص من خلالها على تهيئة كل سبل الراحة للزوار والمصلين ليؤدوا صلاة العيد بيسر وسهولة في المسجد الحرام البقعة الامنة المطمئنة التي لاتهدأ ولاتنام طوال كونها تشهد تدفق للقاصدين في المواسم والايام العادية .

وعلى صعيد متصل، هنأ الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - بمناسبة قدوم حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ ولي العهد .

وثمن السديس الجهود التى بذلت بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان مقدما التهنئة لهم بحلول عيد القطر وحاثا اياهم ببذل الجهود لإكمال سلسلة النجاحات المتواصلة في خدمة الحاج والمعتمر والزائر في ايام عيد الفطر المبارك .