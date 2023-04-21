شكرا لقرائتكم خبر عن الفوضى تضرب رحلات السكك الحديدية فى إيطاليا بسبب انقلاب قطار.. وتضرر الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الآلاف من مستخدمى القطارات فى جميع أنحاء إيطاليا يومًا من الفوضى بسبب خروج عربات قطار عن مسارها فى فلورنسا التى أوقفت حركة السكك الحديدية، وأيضًا فى روما، حيث انتقد المسافرون "نقص المعلومات" والتنظيم "للتخفيف من ساعات التأخير، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأعربت اليساندرا، وهى رومانية انتظرت لأكثر من 5 ساعات فى محطة ترمينى، أكبر محطة للسكك الحديدية فى روما، عن غضبها، وقالت "هناك نقص واضح فى التنظيم، كانت هناك مشكلة فى فلورنسا، لكن يمكنهم إدارة الموقف بشكل أفضل وتقديم المزيد من المعلومات".

احتشد مئات الأشخاص، كثير منهم من السياح، فى المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل القطارات عالية السرعة بين ميلانو (شمال) والبندقية (شمال شرق) وروما (وسط) ،والتى، بحكم الأمر الواقع، يجعل من المستحيل السفر بين شمال وجنوب البلاد.

وصل كريستيان وزوجته من الولايات المتحدة إلى العاصمة الإيطالية للاحتفال بشهر العسل واضطروا إلى ركوب القطار فى الصباح الباكر للقيام برحلتهم الرومانسية إلى ساحل أمالفى فى جنوب البلاد، ولكن الحادث أفسد هذه الرحلة.

وقال كريستيان:"عندما وصلنا وجدنا القطار معلقًا.. إنه لأمر محبط للغاية أن يحدث شىء مثل هذا خلال شهر العسل لأننا أردنا أن يكون كل شيء مثاليًا، ولكن كان علينا شراء بعض التذاكر لقطار آخر سيصل فى وقت لاحق إلى وجهتنا، لذلك لقد ضيعنا اليوم كله".

ووصلت الفوضى إلى الشبكة بعد الحادث الذي تعرض له لانحراف عدة عربات لقطار شحن عن القضبان فى محطة كاستيلو فى فلورنسا، مما أصاب بعض الأعمدة والأبراج التى تدعم الكابلات التى تزود القطارات والمسار بالكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الخدمة.

كما تسبب الحادث أيضا فى توقف قطار سيستو فيورنتينو بين المدن طوال الليل وعلى متنه 147 راكبا.