شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وولى عهده يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بالعقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.

كما أدى عشرات الآلاف من الأردنيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، خطبة العيد، داعيا إلى المحافظة على ميثاق الإيمان الذي عقد في شهر رمضان المبارك والاستمرار بالالتزام بالعبادات والابتعاد عن المعاصي.

وهنأ وزير الأوقاف الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

والخلايلة قال إن يوم عيد الفطر مدعاة للفرح وإدخال السرور إلى القلوب، مؤكدا أنه في مثل هذه الأيام المباركة نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، مشيرا إلى مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في قلوب الجميع، والتي تحظى برعاية هاشمية.

ودعا الوزير إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل بالتراحم بين أبناء المجتمع الواحد، وإخراج زكاة الفطر، مشيرا إلى فضائل التسامح بين الناس ولا سيما في هذا العيد المبارك.