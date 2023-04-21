شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة الخليل ويعتقل 3 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها اليوم بلدة بيت أمر، في قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع، مما أدى لإصابة العديد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق.



وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الفلسطينيين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، الذي أدى في باحاته نحو 120 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك.