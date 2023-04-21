شكرا لقرائتكم خبر عن واس: السعودية وإيران تبحثان الخطوات المقبلة فى ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت السعودية وإيران الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع جمهورية الصين الشعبية والعديد من الموضوعات التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا التي تهم البلدين، كما تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن أمير عبد اللهيان قدم تقييما إيجابيا حول الاجتماع الأخير للوزيري الخارجية وكذلك تبادل الوفود الفنية بين البلدين.

وأضاف أمير عبد اللهيان "زملائي في وزارة الخارجية ووفدنا الفني في الرياض وجدة يحاولون إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج".