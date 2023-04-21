شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وأن يعم الخير العالم الإسلامي، كما رفع التهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في المنظمة.