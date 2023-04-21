شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية والمملكة المتحدة يدعوان لوقف التصعيد في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه بن فرحان من كليفرلي حيث بحثا تطوّرات الأوضاع في جمهورية السودان.



كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.