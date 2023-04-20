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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 3 عناصر إرهابية في بغداد وكركوك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال 3 عناصر إرهابية في محافظتي بغداد وكركوك.


وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة؛ تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة بمحافظتي بغداد وكركوك أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب في ناحيتي المشاهدة واللطيفية وقرية مراطة الكبيرة في كركوك"، وتم تسليمهم إلى جهات المعنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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