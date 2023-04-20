شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعيد معتقل من جوانتانامو إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إعادة سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش من معتقل جوانتانامو إلى الحكومة الجزائرية.



وذكرت الدفاع الأمريكية - في بيان اليوم - "إنه في 13 أبريل 2022، قررت عملية مجلس المراجعة الدورية أن استمرار احتجاز سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش بموجب قانون الحرب لم يعد ضروريًا للحماية من التهديد الكبير المستمر للأمن القومي للولايات المتحدة".



وأوصى مجلس المراجعة الدورية، بنقل سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش رهناً بتنفيذ مجموعة شاملة من التدابير الأمنية بما في ذلك المراقبة وقيود السفر وتبادل المعلومات المستمر.



وفي 21 فبراير 2023، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونجرس بنيته إعادة باكوش إلى الجزائر وبالتشاور مع شركائنا في الجزائر ، أكملت الولايات المتحدة متطلبات النقل المسؤول.



وتقدر الولايات المتحدة، رغبة الحكومة الجزائرية والشركاء الآخرين في دعم الجهود الأمريكية المستمرة نحو عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف.