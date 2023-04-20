شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ووفقا لموقع "طقس العرب"، فقد بدأت 9 دول (آسيوية)، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).