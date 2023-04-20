شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تعلن نجاح خطتها لليلة ختم القرآن فى المسجدين "الحرام والنبوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة 29 من رمضان، وذلك بتهيئة الخدمات كافة، حيث أتم المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ضمن عمل تكاملي بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين، التي تقدم خدماتها طيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

وأكد السديس- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، مشيراً إلى توفير سقيا ماء زمزم المبارك في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

وفي جانب الخدمات لمناسك السعي والطواف والزيارة، جرى تمكين كبار السن و ذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن نجاح خطتها تحقق بفضل من الله- سبحانه- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة، وحرصها على ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي.