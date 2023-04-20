شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 12 هزة أضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 12 هزة أرضية تراوحت شدتها أقل من 4.6 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أن الهزات الأرضية المسجلة توزعت على 3 هزات في لواء اسكندرون تراوحت شدتها بين 2 و2.5 درجة، و9 هزات في البر التركي تراوحت بين 2.4 و4.5 درجات.

وأشار المركز إلى انخفاض عدد الهزات المسجلة في سوريا ولواء اسكندرون خلال الـ 72 ساعة الماضية، مقارنة بالهزات التي تركزت داخل تركيا.