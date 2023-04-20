شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء رباعي بين أبو الغيط وجوتيريش وممثلى الاتحادين الأوروبى والإفريقى لبحث تطورات السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، اليوم، الخميس مع سكرتير عام الامم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المفوضية الافريقية موسى فقي والممثل الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث التطورات في السودان.

وقال أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر ان اللقاء يأتي في ظل عمل دولي إقليمي منسق لإيصال رسائل واضحة بضرورة وقف الحرب الدائرة في السودان فوراً.