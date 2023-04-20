شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال واعتداءاته في مدينة القدس، التي تأخذ منحى تصاعديا خطيرا.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، الأربعاء، رئيسة مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين بايفيي بلتكوسكي.



واستعرض الهدمي، خلال اللقاء، التطورات الخطيرة التي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة الاعتداءات على المصلين، وتقييد الصلوات في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وكنيسة القيامة خلال سبت النور.



وقال الوزير الفلسطيني "لقد اعتدت شرطة الاحتلال بوحشية على المصلين في المسجد الأقصى، وفرضت القيود على دخول المصلين، من أجل إفساح الطريق أمام اقتحامات المستوطنين للمسجد".



وأضاف: "كما اعتدت على المشاركين في احتفالات سبت النور ومنعت أعدادا كبيرة منهم من الوصول إلى كنيسة القيامة".



وحذر وزير شؤون القدس من مخططات استيطانية واسعة يجري الإعداد لها في اللجان الإسرائيلية المختلفة، بما في ذلك مخطط هدم عشرات المنشآت التجارية في حي واد الجوز، لتنفيذ ما يسمى بمخطط "وادي السيليكون"، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في المدينة.



واستطرد الهدمي "مجددا، أثبتت التطورات في مدينة القدس المحتلة مؤخرا وبما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال هو المسبب للصراع في المدينة، وإن عنف المستوطنين وانتهاكاتهم هما وقود هذا الصراع".



وأكد وزير شؤون القدس أن الأمن والاستقرار المنشودان في المدينة يتحققان في حال إنهاء الاحتلال، والمطلوب من المجتمع الدولي التدخل الفاعل والفوري لوقف الاعتداءات، وكخطوة أولى، فإن على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين نيله حقوقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.