شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية خدمة بطاقة الدفع الاليكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أهمية خدمة بطاقة دفع الكتروني " ء - هوية " التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وعلى تشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.



جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة اليوم الأربعاء مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، والذي سلمها أوّل بطاقة دفع الكتروني "ء-هوية " والمرتبطة بمحفظتها الالكترونية المدرجة بحسابها الخاص ببوابة المواطن



وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لجميع التونسيين في كامل الجمهورية الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني "ء-هوية"، دون موجب التنقل إلى مكاتب البريد، وعبر رسالة مضمونة الوصول إلى عنوان التراسل الخاص بالمواطن والمدرج بالبوابة.