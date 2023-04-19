شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: الجيش الصومالى يلاحق ميليشيات الخوارج فى "شبيلى السفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت وكالة الانباء الصومالية اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الوطنية قامت بتدمير عدة نقاط للمتمردين بإقليم شبيلي السفلى، متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب، والمزراعون، والرعاة، مضيفة أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش، والتي كانت عقبة أمام تحرك المارة.

ويواصل الجيش الوطني الصومالي عملياته العسكرية المثكفة ضد ميليشيات الخوراج في المناطق القليلة التي يتواجد فيها الإرهاب بجنوب ووسط الصومال.