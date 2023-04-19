الاحتلال الإسرائيلى يزيل الأعلام الفلسطينية من قبة الصخرة

القاهرة - سامية سيد -

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، لإزالة الأعلام الفلسطينية.

وأفادت مصادر بالقدس، بأن شرطة الاحتلال أزالت العلم الفلسطيني عن الموازين القبلية لمصلى قبة الصخرة.

وكان نحو 70 ألف مصل قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح الليلة الماضية في رحاب المسجد الأقصى، وفي ليلة السابع والعشرين أدى ما يصل إلى نصف مليون مُصل صلاتي العشاء والتراويح وقيام الليل في رحاب المسجد الأقصى، وهو عدد قال مرابطون إنه غير مسبوق.