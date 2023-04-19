شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترحب بجهود منظمة "إيجاد" في حل أزمة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحبت الخارجية الأمريكية بجهود منظمة "إيجاد" المعنية بالتنمية في الشرق الإفريقي في معالجة أزمة السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء ـ إن الولايات المتحدة تكرر دعوتها لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، معربا في الوقت نفسه عن تقدير بلاده لجهود القيادة الإقليمية للاتحاد الإفريقي في السعي لحل الأزمة في السودان.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قد أكد خلال محادثات أجراها مع كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على ضرورة الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، محملا القائدين مسئولية ضمان سلامة المدنيين وأفراد البعثات الدبلوماسية وموظفي المنظمات الإنسانية في السودان.