شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: جهود لترسيخ حيوية العمل الإعلامى العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية، أن قطاع الإعلام والاتصال يبذل، بتوجيه من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، قصارى الجهود بالتعاون الكامل مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات المهنية التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية، من أجل ترسيخ حيوية العمل الإعلامي المشترك وإعطائه مضمونا ملموسا وخلاقا يمتلك مقومات ودعامات إعلام متفاعل وتعددي ومنفتح على محيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، يرتكز على مبادئ الحرية والموضوعية والالتزام القانوني والأخلاقي بميثاق الشرف الإعلامي العربي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي - في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة "يوم الإعلام العربي" والذي يتخذ هذا العام شعار "نحو إعلام عربي فاعل وتعددي ومنفتح" - إنه لا يجوز باسم الحرية تحويل الحقل الإعلامي والرقمي لفضاء ملوث بخطابات التشهير والتمييز والتضليل والتطاول على حقوق الآخرين فرادى وجماعات.

وأضاف السفير خطابي أن هذا الاستحقاق الإعلامي يأتي في سياق إقليمي مشوب بتحديات جسيمة، واستمرار التصعيد بالأراضي الفلسطينية بما في ذلك بالقدس المحتلة في ظل التجاوزات الإسرائيلية المستفزة، والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتضييق بأبشع الأساليب والقيود الرقابية المفروضة على الإعلام الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي لحجب وتشويه الحقائق.

وأشار إلى أن جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الإعلامية في الدول الأعضاء خصصت سنة 2023، للأعمال الإبداعية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتعلقة "بالإعلام البيئي" التي تبرز إسهامات الإعلام في تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 دعما للخطط وبرامج العمل الوطنية والإقليمية، موضحا أن لجنة التحكيم ستجتمع قريبا للبت في الترشيحات المقدمة تمهيدا لتسليم الجوائز للشخصيات والمؤسسات الفائزة برعاية دولة الكويت، وذلك على هامش الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في شهر يونيو القادم في الرباط بالمملكة المغربية .

وأعرب السفير خطابي، بهذه المناسبة، عن تقديره وامتنانه لوسائل الإعلام العربية عما تقوم به من دور في تداول ونشر المعلومات، وتنوير الرأي العام، وإسهام فعال في البناء الوطني والتنموي، فضلا عن الدفاع عن القضايا العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

ويصادف "يوم الإعلام العربي" 21 أبريل من كل عام تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب .