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ولي العهد السعودى يبحث مع "أبو مازن" مستجدات الأوضاع فى فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن اللقاء تناول التأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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