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الولايات المتحدة والسعودية تبحثان جهود السلام في اليمن

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مكالمة هاتفية الثلاثاء، دور المستمر في المحادثات مع الحوثيين وجهود السلام اليمنية الجارية.

وشدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة للجهود التي من شأنها أن تمهد الطريق لعملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع- وفق ما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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