شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق مبادرة "أبواب القدس المفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، الثلاثاء، مبادرة "أبواب القدس المفتوحة"، وذلك في إطار فعاليات تخليد اليوبيل الفضي للوكالة.



وأعلنت الوكالة فتح أبوابها أمام تلاميذ المدارس والمؤسسات والجمعيات والمهتمين في المغرب، لزيارة المعارض المُقامة في مقر المؤسسة في الرباط والتي تضم المعرض الدائم للفنون والثقافة الفلسطينية، و"معرض الشعر بألوان القدس: تقاسيم الشعراء برِيَّش الفنانين التشكيليين"، في إطار المعارض الموضوعاتية التي تنظمها بانتظام في الفن التشكيلي والنحت والتصوير.



وذكر بيان صادر عن بيت مال القدس الشريف بهذه المناسبة، حمل عنوان "أبواب القدس المفتوحة، أن الوكالة خاطبت المؤسسات المعنية في العاصمة الرباط، لإدراجها على قائمة المحطات، المتعددة والمتنوعة في المدينة، وهي المحطة التي يمكن أن تقدم للجمهور صورة من النموذج المغربي المتفرد في التسامح والحوار والتعايش، من شأنها المساهمة - بمِقدار - في دعم مشروع الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة الثقافة الإفريقية، وعاصمة الثقافة في العالم الإسلامي".



وأضاف البيان أن الوكالة تعمل في إطار اختصاصاتها، على ربط مدينة الرباط بالقدس، لتعزيز الجسور التي وَصلتْ، على الدوام، عموم المغاربة مع المدينة المقدسة واستثمار الحضور المغربي فيها، لترسيخ المركز الحضاري للمدينة المقدسة وصيانة قيمها الجامعة، كمدينة موحِّدة وحاضنة لكافة أتباع الديانات السماوية الثلاث، وفق روح وأهداف "نداء القدس"، الذي وقعه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس 2019.