شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفرنسية": وصول 30 ألف طن من القمح الأوكراني إلى ميناء الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن سفينة تحمل 30 ألف طن من القمح ح الأوكراني وصلت إلى ميناء الحديدة في اليمن، لمساعدة ما يقرب من 4 ملايين شخص، وذلك في إطار مساهمة فرنسا في عملية برنامج الغذاء العالمي في البلاد، وفقا لما أعلنته خلال مؤتمر المانحين حول اليمن في مارس 2023.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعو جميع الجهات الفاعلة في اليمن ، وخاصة الحوثيين ، إلى تسهيل إمداد المواطنين بهذه الحبوب والسماح بالتوزيع العادل.

وأوضحت أن هذه المساعدات التي تعد جزءا من مبادرة البحر الأسود للحبوب تؤكد التزام فرنسا بمواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم والتي تفاقمت بسبب العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.