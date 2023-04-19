شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب زيارة قصيرة للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة عمان، الثلاثاء، بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء عقده الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم، تناولا خلاله العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البطين بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



وأعرب الملك عبدالله الثاني عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات الشقيقة.



وحضر الملك عبدالله الثاني وولي العهد مأدبة الإفطار التكريمية التي أقامها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وحضر اللقاء والمأدبة، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.



وحضر عن الجانب الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من أصحاب الشيوخ والمسؤولين.

وكان العاهل الأردني قد وصل اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي، إذ كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه.