شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: نقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، أن المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا حتى تصبح دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي.



جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، وألقاها بالنيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف.



وشدد بوريطة -في كلمته حول المصالحة الوطنية في ليبيا - على أن "موقف المغرب من القضية الليبية يظل ثابتا وواضحا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي، في إطار من الوحدة والعمل لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية الخمس، حيث تعتبر المغرب ليبيا شريكا أساسيا في بناء الاتحاد المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الاندماج والتنمية".



وأكد أن المغرب تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي والرئيس دوني ساسو نكيسو رئيس جمهورية الكونغو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي الخاصة بليبيا، وذلك من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.



وشدد على أن المغرب يقف، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي ، ويؤكد في كل مناسبة، على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا، ويعتبر أن اعتماد الحوار الوطني، بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي، هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة.



وأضاف بوريطة، أن المغرب عملت في إطار جهودها المتواصلة لحلحة الأزمة الليبية، على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وسياسيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.