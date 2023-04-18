شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يستقبل ملك الأردن وولى عهده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، يرافقه خلالها الأمير حسين بن عبد الله الثانى ولى عهد الأردن.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذى جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي، بزيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده إلى دولة الإمارات، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية.

وبحث رئيس دولة الإمارات وملك الأردن العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار بحسب "وام".

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً لملك الأردن.

وقد وصل ملك الأردن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق بمطار البطين في أبوظبي.