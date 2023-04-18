شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الموريتانى الحاكم يحذر أنصاره من دعم مرشحى أحزاب أخرى قبل انتخابات مايو دون تنسيق مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الحزب الموريتاني الحاكم "حزب الإنصاف" جميع فاعليه السياسيين المترشحين من خارجه دون تنسيق مسبق من طرف الحزب مع أحزاب أخرى، من مغبة التنادي في الترشح أودعم لوائح من خارج الحزب، دون تنسيق مسبق.

وقال الحزب في بيان نشر اليوم الثلاثاء في نواكشوط، إن أي تماد في الترشح أوالترشيح أو دعم لوائح من خارج الحزب، دون تنسيق مسبق، سيترتب عليه، حتما، تطبيق ما تمليه مصلحة الحزب من إجراءات تضمن تماسك قواعده وتحصين وتدعيم مكتسباته الانتخابية وتكرس التقيد بنظمه وقواعد وضوابط عمله.

وكان بعض أنصار الحزب -أصحاب القاعدة الجماهيرية مكنت الحزب من السيطرة على البرلمان والمجالس البلدية طيلة السنوات الماضية- قد لجأوا إلى دعم أحزاب من الموالاة ردا على عدم ترشيحهم للانتخابات المقررة الشهر القادم.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية الشهر القادم وقال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال مسعود إن حكومته لن تدخر جهدا في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر القادم يتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب 4500 مستشار يمثلون 237 مجلس بلدي و13 مجلسا إقليميا للمحافظات.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.