شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى وقف فورى للأعمال العدائية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأطراف السودانية إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.. مناشدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال تورك - في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف - إن معظم القتال تركز في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم ومناطق سكنية في مدن أخرى بالبلاد.. مشيرة إلى أن الضربات الجوية والقصف المدفعي بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق عرضت المدنيين لخطر الموت والإصابة في الأيام الأربعة التي انقضت منذ بدء القتال.

وحذر تورك من أن الآلاف من المدنيين في السودان محاصرون في منازلهم وبدون كهرباء وغير قادرين على الخروج وقلقون من نفاد الطعام ومياه الشرب والأدوية.. مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات.

ودعا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في مقتل المدنيين، بما في ذلك ثلاثة من موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.. مشددا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على تهدئة التوترات كما يجب أن تأتي المصالح المشتركة للشعب السوداني أولا.