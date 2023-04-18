شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين من بلدة "بيت أمر" بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل، خلال مداهمتها بلدة "بيت أمر" شمال محافظة الخليل، بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في بلدة "بيت أمر"، وفتشت عددا من المنازل في منطقتي الظهر وشعب السير، وألحقت أضرارا فيها، قبل اعتقالها الأسير المحرر ديار إيفان جمال الصليبي (20 سنة)، وشابا آخر، والطفل وسيم محمد فارس الشقدام (14 سنة)، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام والمسيل للدموع خلال عملية المداهمة والتفتيش.

وكانت بلدة "بيت أمر" الأشد اضطرابًا في جنوب الضفة الغربية، قد شهدت مواجهات عنيفة مع الاحتلال الليلة الماضية، وأسفرت المواجهات عن إصابة شاب (18 سنة) بالرصاص الحي، ووصفت مصادر طبية إصابته بالخطيرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة الخليل، وأصيب العشرات من سكان البلدة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، وتم علاجهم ميدانيا.