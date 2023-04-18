شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تدعو إلى وقف القتال فى السودان "فورًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى "وقف الأعمال العدائية فورًا".

وحث وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى بعد اجتماع في اليابان -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على إنهاء العنف على الفور وتهدئة التوترات واستعادة الحكم المدني في السودان.

وكان تصاعد العنف في السودان قد دفع القضية إلى جدول أعمال مجموعة السبع التي التقى وزراء خارجيتها في منتجع كارويزاوا الياباني.