شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": وزير خارجية السعودية يزور دمشق للقاء الرئيس السورى بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العاصمة دمشق اليوم للقاء الرئيس السورى بشار الأسد.

وأعربت المملكة العربية السعودية وسوريا خلال الأيام الماضية عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.

وكان الوزير المقداد قد زار خلال الأيام الماضية مدينة جدة السعودية فى زيارة عمل بناء على دعوة نظيره السعودى فيصل بن فرحان.