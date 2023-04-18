شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قادرون على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بمجرد تأمين التمويل اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن الوزارة قادرة تماما على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لوجستياً وإداريا بمجرد تأمن التمويل اللازم، موضحا أنه طالب به مرارا منذ شهر يناير الماضي.



وأضاف مولوي في بيان له اليوم أن وزارة الداخلية والبلديات أثبتت جهوزيتها وقدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، حيث سبق وأن اعلن مولوي إجراء الانتخابات على 4 مراحل الشهر المقبل في أيام السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من شهر مايو المقبل.



وجدد مكتب مولوي التأكيد على ضرورة احترام المهل والمواعيد الدستورية انتظاماً لعمل المؤسسات وأهمية إعطاء اللبنانيين فرصة للتعبير عن آرائهم بكل شفافية .



ويعقد مجلس النواب اللبناني جلسة عامة غدا الثلاثاء لمناقشة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة تصل إلى عام كامل وذلك في ظل حديث متزايد عن عدم توافر التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها .