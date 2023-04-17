شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المغربية تعقد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين الأسد الإفريقي 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023” على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية للمنطقة الجنوبية بإقليم اكادير فى الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجارى .

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية أنه خلال هذا الاجتماع، بحث ممثلو القوات المسلحة المغربية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية وضع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار الدورة الـ 19 من تمرين “الأسد الإفريقي”.

وأبرز البيان أن النسخة الـ 19 من التمرين ستشهد مشاركة حوالي 6000 جندي من عشرين بلدا إفريقيا ودوليا، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 27 بلدا ملاحظا.

وأشار البيان إلى أن العمليات المشتركة والمناورات، التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة المغربية والبلدان الشريكة، في مختلف المجالات العملياتية، البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)، تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

ويسهم تمرين “الأسد الإفريقي 2023″، المقرر في الفترة من 22 مايو إلى 16 يونيو القادم في تعزيز التعاون العسكري المغربي- الأمريكي وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف الدول بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.