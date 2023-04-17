شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 13 فلسطينيًا، من مناطق مُتفرقة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشخاص من بلدة "بيت ريما" شمال رام الله، وحي "أم الشرايط"، بمحافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل، واعتقال شاب من البلدة القديمة بالمحافظة ذاتها الواقعة جنوب الضفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عصيرة" في شمال محافظة "نابلس" الشمالية، واعتقلت أسيرًا محررًا، وأوضحت أنه جرى اعتقال فلسطينيين اثنين من القدس، بوسط الضفة، وثلاثة من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال، أسيرًا مُحررًا من مُحافظة "طولكرم"، الواقعة بشمال غرب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر في محافظة "جنين" الشمالية، أن قوات الاحتلال احتجزت 10 شبان من بلدة "يعبد" على حاجز عسكري قرب قرية "دير شرف" غرب "نابلس"، لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم، مشيرة إلى أن غالبية الذين جرى احتجازهم هم أسرى مُحررون.