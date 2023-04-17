شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يطلق الرصاص الحى على فلسطينى بالقدس بدعوى محاولته حرق سيارة مستوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الرصاص الحي على شاب فلسطينى بالقرب من بلدة "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المحتلة، والقريبة من حاجز "قلنديا" العسكرى.