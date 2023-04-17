شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 1.5 مليون مصل ومعتمر فى المسجد الحرام ليلة 26 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت شئون الحرمين، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم، أنها تواصل تقديم خدماتها المتنوعة لكافة ضيوف الرحمن فى المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل .

وكانت الإدارة العامة لشئون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين وزعت ما يزيد على 63 ألف نسخة من كتب المناسك، والكتب الإرشادية على قاصدى بيت الله الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، من خلال ثلاث نقاط توزيع في أروقة المسجد الحرام، والنقاط المشتركة مع الإدارات ذات العلاقة، ضمن حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا".

وأوضحت الرئاسة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أعمال التوزيع شملت الكتب العلمية والإرشادية بعدد من اللغات، والعناوين المتنوعة، ومن أهمها: كُتيب صفة العمرة، وكتاب الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج، وكتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة، وكتاب ما لا يسع المسلم جهله، مبينةً أن التوزيع يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



ومن جهة أخرى، أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معرضاً في مكتبة المسجد الحرام يحتوي على عدد من المخطوطات والنوادر.



وتناول المعرض مجموعة من المخطوطات التي تنوعت في مضمونها وعناوينها، وأبرزت للزائر طرق العناية بها وسُبل المحافظة عليها من ترميم وتعقيم وتجليد في مكتبة الحرم المكي الشريف وبأجهزة مختصة وتقنيات عالية كتقنية الأوزون في التعقيم.



ويأخذ المعرض زائريه في رحلة تاريخية تبين تطور مراحل الكتاب من مخطوط على ورق إلى مطبوع بطريقة الطباعة القديمة إلى الطباعة الحديثة والمتمثلة في الكتب الورقية الحالية، ووصولاً إلى الكتب الرقمية.