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وزير الإعمار العراقى: توقيع قرار استئناف تصدير نفط كردستان سيتم اليوم الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعمار العراقى بنكين ريكانى، الأحد، إنه سيتم توقيع قرار استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، الاثنين، حسبما نقلت قناة كردستان 24 التليفزيونية.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى بمجلس النواب نهرو راوندوز، قوله أن الكتلة عقدت اجتماعًا مع وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الإسكان والإعمار بنكين ريكانى "كونهما يمثلان وزراء الإقليم (كردستان) فى الحكومة الاتحادية "، وذلك لبحث الاتفاق النفطى بين المركز والإقليم ومسودة قانون الموازنة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الاتفاقية النفطية بين الإقليم والحكومة الاتحادية والاتفاق بشأن قانون الموازنة وتفصيلاتها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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