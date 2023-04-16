شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإفريقى للتصدير والاستيراد" يعلن إقامة معرض التجارة البينية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" أن مصر ستستضيف النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية IATF.

جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية AfCAFTA الذى يعقد خلال الفترة من 16- 18 إبريل الجارى فى مقاطعة ويسترن كيب برعاية الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا.

وقال أوراما أن 39 ألف شخص حضروا النسختين الاولى والثانية من معرض التجارة البينية الأفريقية الذى أقيم فى نسخته الأولى فى مصر عام 2018 ونظمت النسخة الثانية له فى ديربان بجنوب أفريقيا عام 2021، وتم إبرام صفقات بالمعرضين بقيمة 75 مليار دولار.

وتابع "نسعى بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى لدفع التجارة والاستثمار فى أفريقيا بتنظيم معرض التجارة البينية الأفريقية، وندعوكم إلى النسخة الثالثة من المعرض التى ستعقد فى مصر فى نوفمبر المقبل".