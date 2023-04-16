شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 26 سوريا إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابى فى ريف حماة الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن " 26 مواطناً استشهدوا في هجوم نفذه تنظيم (داعش) الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي".

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة "سانا" أن "إرهابيي تنظيم (داعش) هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصاً منهم".

واستشهد 53 سوريا في الـ 17 من مارس الماضي كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.