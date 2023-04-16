شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبضت قوات الأمن العراقية على 4 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي في محافظة نينوى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت واجبات خاصة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بينهم قيادي خطير في تنظيم داعش الإرهابي، قاد ما يسمى بغزوات التنظيم في قاطع نينوى وكركوك وديالى، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.