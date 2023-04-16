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أطباء السودان تناشد المنظمات الإنسانية لتوفير الإمداد الطبى للمستشفيات

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت نقابة الأطباء السودانيين، الأحد، المنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية بتقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم و مناطق الاشتباكات بالولايات المختلفة.

وطالبت النقابة في بيان لها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية بضرورة الضغط لإلزام طرفي الصراع المسلح بوقف الاقتتال وتوفير ممرات آمنة للمدنيين والسماح بالمرور الآمن لعربات الإسعاف والكوادر الطبية وتوفير التأمين اللازم للمرافق الصحية والمستشفيات.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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