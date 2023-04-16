شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يبحث مع نظيره البرازيلى سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت مع نظيره البرازيلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات.

وتطرق الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إلى مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذى تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجارى وفرص تعزيز التعاون بين البلدين فى هذا الشأن، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل الجماعى الدولى والتضامن لمواجهة خطر التغير المناخي.

واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق لدعم السلام والاستقرار فى العالم خاصة فى ظل عضوية البلدين الحالية فى مجلس الأمن الدولي.

وأشار الرئيس الإماراتى إلى أن البرازيل كانت الدولة المضيفة لــ"قمة الأرض" التى عقدت خلال عام 1992، وتعد أهم محطة فى تاريخ التعامل الدولى مع قضية التغير المناخى وعلاقته بالتنمية المستدامة، قائلا "إنه فى هذا الإطار نتطلع إلى مشاركة إيجابية للبرازيل فى مؤتمر الأطراف"كوب 28".

ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلى أن دولة الإمارات وبلاده عنصران فاعلان فى منطقتيهما وتؤمنان بأهمية الحوار والتوافق فى الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.