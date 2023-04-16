شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم: اليوم إجازة رسمية حفاظا على الشعب وممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة تنسيق شئون الأمن ولاية الخرطوم إنها في حالة انعقاد دائم منذ صباح السبت لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدها السودان منذ صباح السبت.

وقالت اللجنة: نسبة للظروف الأمنية الحالية قررت اللجنة أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، قالت اللجنة فى بيانها: "على المواطنين الكرام الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك".

وأكد بيان اللجنة استمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

وطالبت اللجنة بتحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على أمنهم وسلامتهم.