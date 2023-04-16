شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: سفارة الهند لدى الخرطوم تحث الهنود على تأجيل سفرهم للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت السفارة الهندية لدى الخرطوم السبت مواطنيها، على تأجيل خططهم للسفر إلى السودان، بسبب تطورات الأوضاع الراهنة هناك .

وذكرت السفارة الهندية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أنه يتعين على الهنود الذين يخططون للسفر إلى السودان تعليق خططهم وتأجيل سفرهم فى الوقت الراهن .

وناشدت السفارة الهندية لدى الخرطوم مواطنيها التحلى بالهدوء وانتظار صدور أي تعليمات أو ارشادات جديدة فيما يتعلق بمسألة سفرهم للسودان ، وذلك حرصاً على ضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأحداث هناك.