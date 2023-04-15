شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: تربطنا بالجزائر علاقات قوية ووثيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، اليوم /السبت/، أن بلاده والجزائر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة، مشيرا إلى أن القيادة الجزائرية كانت وما زالت تقف إلى جانب سوريا .

وأضاف المقداد - في تصريحات لدى وصوله إلى العاصمة الجزائرية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن المشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوما ويجب تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن هناك رؤية صادقة لقيادتي البلدين لتطوير مجالات التعاون الثنائى.



وتابع المقداد أنه لا يمكن وصف الدور العام الذي تقوم به الجزائر على كل المستويات، منوها بأن البلدين يناضلان نيابة عن كل العالم ضد الإرهاب، مؤكدا ضرورة العمل معا بين الجانبين السوري والجزائري لمجابهة التحديات الراهنة .



وبدأ الدكتور المقداد زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية الجزائر يجري خلالها مباحثات مع القيادة الجزائرية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.