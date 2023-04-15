شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ببدء عملية تبادل الأسرى بين حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحوثيين، والتى أُعلن عنها يوم أمس /الجمعة/.

وأشادت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - بالدور المهم الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى، وبالجهود البناءة لوفدي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين، التي أسهمت بالوصول إلى هذا الاتفاق.



وأعربت الوزارة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق وفي المنطقة، خطوةً نحو تحقيق الهدنة وحل الأزمة في اليمن.