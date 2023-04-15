شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يصل الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، فى زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وكان فى استقبال دا سيلفا لدى وصوله مطار الرئاسة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسؤولين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

نما حجم التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بنسبة 32.1% ليصل إلى 4 مليارات و38 مليون دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم مقابل 3 مليارات و56 مليون دولار ما يعادل 11.2 مليار درهم فى العام 2021 وذلك حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

بلغ معدل نمو التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013-2022" ما نسبته 43.6% من 2.81 مليار دولار ما يعادل 10.3 مليار درهم فى العام 2013 إلى 4.038 مليار دولار ما يعادل 14.8 مليار درهم خلال العام 2022 لتصل إلى 30 ملياراً و257 مليون دولار ما يعادل 111 مليار درهم خلال 10 سنوات.

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن قيمة إعادة التصدير بين دولة الإمارات والبرازيل خلال العام 2022 بلغت 478.6 مليون دولار ما يعادل 1.75 مليار درهم بنمو 84.4% عن عام 2021 والبالغة 259.5 مليون دولار ما يعادل 952.3 مليون درهم فيما بلغت قيمة الواردات 3.45 مليار دولار ما يعادل 12.66 مليار درهم بنمو 28.7% عن عام 2021 والبالغة 2.68 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار درهم فى حين بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 101.1 مليون دولار ما يعادل 371.03 مليون درهم مقارنة مع 109.2 مليون دولار ما يعادل 400.7 مليون درهم فى العام 2021.

احتلت البرازيل الترتيب الـ 23 بالنسبة لشركاء دولة الإمارات فى الواردات خلال عام 2022 كما جاءت البرازيل فى المرتبة الـ37 بالنسبة لشركاء الإمارات التجاريين فى إجمالى حجم التجارة الخارجية خلال العام 2022.

جاءت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وآبار للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وصندوق أبو ظبى للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وموانئ دبى العالمية والأحواض الجافة العالمية ضمن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة فى البرازيل.

تأتى تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والمعلومات والاتصالات أهم القطاعات الاستثمارية للإمارات فى البرازيل.