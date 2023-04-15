شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعبر عن قلقها بسبب الأعمال القتالية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق آخري؛ معرباً عن صدمته وشجبه للجوء إلي السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلي ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الـطراف لتحقيق ذلك.